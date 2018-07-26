Yunanistan yangını neden çıktı?

Yunanistan'daki yangınlarda 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Yangının sebeplerine ilişkin uzmanlar az yağışla gelen kuru havalara işaret ediyor.

Kış aylarında yağış oranının beklenenden düşük olmasıyla yeraltı su kaynakları yetersiz kaldı ve 2017 yazındaki yüksek sıcaklıklarla bitki örtüsü tam olarak dengesini sağlayamadı. Bunun sonucunda da, bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla yaşanan kuraklık orman yangınlarını da tetikledi.

Guardian gazetesinin haberine göre alevler, kuvvetli rüzgârın etkisiyle itfaiye ekipleri bölgeye ulaşmadan geniş alanlara yayıldı. Ölü sayısının 70'in üzerinde olmasının sebebi de yangının yerleşim bölgelerine yakın bölgelerde çıkmasıydı.

Bunlar yangına sebep olan kısa vadeli gerekçeler olarak gösteriliyor. Uzmanlar, Yunanistan'da son iki yılda meydana gelen yangınların iklim değişikliğiyle tekrarlanabileceği uyarısında bulunuyor.

Yunanistan Greenpeace Başkanı Nikos Charalambides, Avrupa genelinde ve kuzey ülkelerinde görülen sıcak hava dalgalarının, iklim değişikliğinin etkisini gösterdiğini ifade ediyor.

Yunanistan'daki yangınlarda ölü sayısı 79'a yükseldi

Yunanistan'da tanıklar anlatıyor: 'Bazıları yangından kaçtıkları denizde boğuldu'

Charalambides, ağaç ekmenin ve orman idaresini geliştirmenin kuraklık, sıcak hava dalgaları ve yangınlara karşı doğanın daha dayanıklı olmasını sağlayacağını söylüyor.

Ormanlar ayrıca bölge iklimi için soğutucu etkiye sahip ve biyolojik çeşitlilik yaratıyor. Charalambides, yangınların önlenmesine odaklanılması gerektiği görüşünde.

İklim değişikliğiyle mücadele

Bunun yanı sıra, özellikle yerleşim yerlerine yakın çam ormanlarının olduğu bölgelerde tahliye çalışmalarının da etkin hale getirilmesi uyarısı yapılıyor.

Friends of Earth (Yeryüzünün Dostları) adlı iklim değişikliğine karşı kampanya yürüten sivil toplum kuruluşundan Rachel Kennerley, "Acil öncelik bu korkunç yangınlarla mücadele ve evleri, yaşamları, tarlaları tehlike altında olanlara ve yıkılanlara destek olmaktır" diyor.

Kennerley, tehlike geçtiğinde de uzun vadeli etkilerine odaklanılması gerektiğini söylüyor:

"İklim değişikliğiyle beraber aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesi bekleniyor. Bu da ormanların ve kırsal alanların daha kuru olacağı ve yangın tehlikesinin artacağı anlamına geliyor. Siyasetçiler bu olağan dışı hava koşullarını dikkate almalı ve atmosfere zarar veren iklim değişikliğini tetikleyen kirlilikle mücadele için acil adımlar atmalı."

Headwaters Economics adlı California merkezli orman yangınları uzmanı Ray Rasker tehlike altındaki binaların alevlere daha dayanıklı hale getirilebileceğini ifade ediyor. Rasker ayrıca, inşaatların çabuk bitmesi için standartların göz ardı edilmemesi veya geçiştirilmemesi uyarısında bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ