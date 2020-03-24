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Yurt dışından yeni dönen vatandaşlara iki ilde karantina

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler ülkeye giriş yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Evinize, yuvanıza hoşgeldiniz! Şimdi karantina ile tedbir alma vakti" ifadesini kullandı. Öte yandan Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yurt dışından gelen 346 kişi ve 2 bebek yerleştirildi

Yurt dışından dönen öğrenciler
HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan söz konusu 4 ülkedeki Türk öğrencilerin Türk Hava Yolları uçağıyla ülkeye ulaştığını bildirdi.

Kıran, öğrencilerin uçaktan iniş yaptığı görüntüleri paylaşarak, "Evinize, yuvanıza hoşgeldiniz! Şimdi karantina ile tedbir alma vakti." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye gelmek için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Çavuşoğlu, ayrıca öğrenciler geldikten sonra hepsinin mutlaka 14 gün karantinaya tabi tutulacağını belirtmişti.

SAKARYA'DAKİ YURDA 348 KİŞİ YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu´na ait yurda yurt dışından gelen 346 kişi ve 2 bebek yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. 

İngiltere´den uçakla İstanbul Havalimanı´na gelen kişiler yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Sakarya´nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu´na ait Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu´na getirildi. 346 kişi ve 2 bebek, yurt girişinde sağlık taramasından geçirildikten sonra odalarına yerleştirildi. Yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.  

Yurt dışından yeni gelecek olanlarla birlikte Sakarya´da karantina altına alınacak kişi sayısının bin 993 olduğu belirtildi. Yurt dışından gelecek olan kişiler Arifiye ilçesindeki Muhammed Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu ile Serdivan´da bulunan Rahime Sultan Öğrenci Yurdu, Sakarya Öğrenci Yurdu ve Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu´nda 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. 

 

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