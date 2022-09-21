Yürüme yetisini kaybeden hasta, ameliyat sonrası yürümeye başladı 0:00 / 0:00

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Malatya'da 2021 yılında Covid geçiren 73 yaşındaki Ali Kılıç, hızlı bir şekilde zayıflamaya başladı. Bacaklarında güç kaybı olan Kılıç, yürüme yetisini tamamen kaybetti. Sonrasında yatağa bağımlı hale gelen Kılıç, ailesi tarafından Malatya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Taha Eser tarafından muayene edilen Kılıç’ın omurgasında kırık olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Kılıç, 6 saat sonra bacaklarını hareket ettirdi. Bir aydır fizik tedavi gördü ve destekli bir şekilde yürümeye başladı.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU"

Op. Dr. Eser, “Hastamız bize bacaklarında güç kaybı şikâyetiyle getirildi. Yaklaşık 1,5 ay boyunca bacaklarında hiç hareket olmadığı söylendi. Yaptığımız tetkiklerde sırt bölgesinde omurgasında iki kırık tespit ettik. Bu kırıklara bağlı olarak omuriliğinde ciddi bir bas söz konusuydu. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Operasyonda hem kırıkları temizledik hem omuriliğe bası yapan bütün yapıları ortadan kaldırdık. Kırığa bağlı hastamızın omurgasında 44-45 derecelik kamburluk vardı onu da platinler yardımıyla 18-20 dereceye kadar düşürdük. Ameliyattan sonra hastamızı yoğun bakıma aldık ve 6 saat sonra bacaklarında hareket görmeye başladık. Bizim içinde büyük bir sürpriz oldu. Uzun süre bacaklarında hareket olmayan ve güç kaybı bulunan hastalarda pratik ve teorikte çok beklediğimiz bir durum değildi. Bu durum bizi çok sevindirdi. İki gün sonra hastamızı servise aldık. Birinci ayında rehabilitasyona devam ediyoruz. Hastamız destekli bir şekilde yürümeye başladı. Fizik tedaviyle daha iyi olacağına inanıyoruz. Her zaman yapılacak bir şey vardır” dedi.

"COVID'DEN SONRA ZAYIFLAMAYA BAŞLADI"

Ali Kılıç’ın kızı Özlem Kılıç ise “Babam geçen yıl Covid geçirdi. Ağır geçirdiği için sonrasında komplikasyonlar yaşadık. Sonrasında bayağı zayıflamaya başladı. Ardından bacaklarında güç kaybı oldu. Tedavi gördü, farklı ameliyatlar geçirdi ama bu süreçte iyice güçsüzleşmeye ve zayıflamaya başladı. Sırtında kambur oluştu, ayaklarında güç kaybı iyice arttı. Biz böbrek rahatsızlığından dolayı babamı hastaneye yatırmıştık ama yapılan tetkiklerde babamın omurgasında iki kırık olduğu tespit edildi. Biz 8 aydır bu durumun farkında bile değildik. Birkaç yerde de bu durum atlanmış. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Çok uzun bir süre önce meydana gelen bir kırık olduğu için sadece oturabilmesi, rahat yemek yiyebilmesi için yapılan bir ameliyattı ama babam mucizevi bir şekilde ayaklarını da hareket ettirmeye başladı. Destekli bir şekilde yürüyor. Şu anda fizik tedavi sürecindeyiz. Her şey yolunda giderse eski sağlığına kavuşacak ve desteksiz yürüyebilecek” diye konuştu.