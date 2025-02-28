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        Yüzey temizleyici süsüyle sahte alkol!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "yüzey temizleyici" etiketiyle kamufle edilen 98 bin 600 litre etil alkolün ele geçirildiğini ve operasyonda 26 şüphelinin yakalandığı duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:13
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        Yüzey temizleyici süsüyle sahte alkol!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, imal ettikleri sahte alkolü "yüzey temizleyici" etiketiyle kamufle ederek ülke genelinde satanlara yönelik düzenlenen "Çengel-17" operasyonunda 26 şüphelinin yakalandığını, 98 bin 600 litre etil alkolün ele geçirildiğini bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, etil alkolün "yüzey temizleyici" etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığının belirlendiğini aktaran Yerlikaya, Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen "Çengel-17" operasyonunda 26 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        YILBAŞINDAN BU YANA 557 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Operasyonlarda 98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 etiket, 3 damıtma ekipmanı, 2 dolum makinesi ve alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, yılbaşından bu yana gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Sahte alkol imalatçılarına yönelik jandarmamız ve emniyetimiz tarafından 2025 içinde (1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında) düzenlenen operasyonlarda, 648 bin litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Sahte alkol imalatçısı 557 şüpheli yakalandı. Bursa Valimizi, operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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