Zabıta Nedir, Nasıl Olunur ve Ne İş Yapar? Zabıta Olma Şartları Neler ve Yaş Sınırı Var Mı?
Belediyeler, il ve ilçelerin hem düzenini hem de güvenliğini sağlamakla görevlidirler. Belediyelerin verdiği çeşitli hizmetlerden biri de zabıta teşkilatlarının çalışmalarıdır. Zabıtalar, sorumlu oldukları bölgenin yönetim ve denetimini sağlamak için çalışırlar. Zabıta olmak isteyen pek çok aday tarafından zabıta olma şartları merak konusu… Zabıta komiseri nasıl olunur, zabıta olmak için hangi sınava girmeliyim, zabıta olmak için yaş sınırı var mı gibi soruları sizler için yanıtlıyoruz.
Zabıta Ne İş Yapar?
Zabıta olmak isteyen vatandaşlar, zabıta alımı şartlarını öğrenmek istiyorlar. Ancak öncesinde zabıtaların görevleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak gerek. Zabıtalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Zabıta Yönetmeliği tarafından düzenlenen görevleri yerine getirirler. Zabıtaların görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür…
Zabıta Olmak İçin Şartlar
Zabıta nasıl olunur sorusuna cevap vermeden önce zabıta olma şartlarını karşılamanız gerekiyor. Zabıta olmak için şartlar nelerdir diye merak edenler için şu sıralamayı yapabiliriz;
Zabıta Nasıl Olunur?
Zabıta nasıl olunur konusunda eğer zabıta alım şartlarını karşılıyorsanız ilk aşamayı tamamlamışsınız demektir. Ardından akla gelen ilk soru ise zabıta olmak için hangi sınava girmeliyim konusu oluyor. Zabıta olmak isteyenlerin KPSS’ye girmiş ve yeterli puanı almış olmaları gerekiyor. Zabıta olma şartlarını bulunduran adayların gerçekleştirmesi gereken diğer adım ise kamu personeli alım ilanlarını takip etmek olacaktır. Bu ilanların takibini sağlamak için Resmi Gazete veya İŞKUR’un sitesine bakabilirsiniz. Gerekli ilanlar bu mecralarda duyurularak, adaylarda aranan özelliklere de yer verilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavına giren ön lisans ya da lisans mezunu adayların en az 60 puan almış olmaları gerekir. KPSS’den yeterli puanı alan adaylar daha sonra yazılı ve sözlü sınavlara tabii tutulurlar. Yazılı ve sözlü sınavın haricinde fiziksel yeterlilikte önemli bir ölçüdür. Bu noktada adayların boy ve kilo oranlarına bakılır. Boy ve kilo şartını yerine getirebilmek için erkeklerde minimum 1,67 cm boy aranırken, kadınlarda ise bu oran en az 1,60 cm şeklindedir. Bazı belediyeler de ise parkur sınavı da uygulanır.
Zabıta Olmak İçin Yaş Sınırı Var mı?
İstikrarlı ve düzenli bir iş sahibi olmak isteyenler için ideal mesleklerden biri de zabıta… Zabıta nasıl olunur diye sorgulayanların en çok merak ettiği konulardan biri de yaş sınırı oluyor. Adaylar, zabıta olmak için yaş sınırı var mı sorusuna yanıt ayırıyorlar. Zabıta mesleği için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nca belirlenen bir yaş sınırı olduğunu belirtelim. Alınan karara göre zabıta olmak isteyenlerin 35 yaşını doldurmamış yani 26 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
Zabıta Komiseri Nasıl Olunur?
Zabıta komiseri, zabıta personellerini yöneten ve denetleyen kişidir. Belediyelerde görev yapan zabıtaları koordine eden zabıta komiseri ise zabıta müdürlüğüne bağlıdır. Zabıta komiserinin başlıca görevleri ise şunlardır…
Kısacası zabıta komiseri, zabıta personellerinin düzeninden ve denetiminden sorumlu olan orta kademe bir yönetici pozisyonundaki kişidir. Pek çok aday tarafından zabıta komiseri nasıl olunur sorusunun cevabı merak edilir. Zabıta komiseri olmak için öncelikle zabıta memuru olmak gerekir. Zabıta memuru olmakla ilgili aranan şartları ve yapılması gerekenleri sizler için sıralamıştık. Gerekli koşulları sağladıktan sonra zabıta memuru olan kişi terfi etmek için tecrübe edinmelidir. Bu süre ise genellikle 3 ila 5 sene arasındadır. Zabıta memuru olarak çalışan aday, disiplinli bir şekilde belediye yönetmeliklerine uyarak çalışmalıdır. Ayrıca zabıta komiseri nasıl olunur diye merak edenler için bir diğer kriter ise adayın lider vasfına ve yönetim becerisine sahip olmasıdır. Bu özelliklere sahip olan zabıta memurları, amirleri tarafından aday gösterilebilirler. Böylece terfi alarak zabıta komiseri olabilirler. İç terfi ile zabıta komiserliğine yükselmenin yanı sıra açık komiser kadrosu ile atama şeklinde alım yapılabildiğini de hatırlatalım.