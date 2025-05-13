Zabıta Nedir, Nasıl Olunur ve Ne İş Yapar? Zabıta Olma Şartları Neler ve Yaş Sınırı Var Mı?

Zabıta Ne İş Yapar?

Zabıta olmak isteyen vatandaşlar, zabıta alımı şartlarını öğrenmek istiyorlar. Ancak öncesinde zabıtaların görevleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak gerek. Zabıtalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Zabıta Yönetmeliği tarafından düzenlenen görevleri yerine getirirler. Zabıtaların görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür…

- İş yerlerinin temizlik, ruhsat ve tabelalarını kontrol etmek.

- Özellikle gıda ile ilgili iş yapan her türlü işletmenin denetimini sağlamak.

- Pazar alanlarını denetlemek ve düzenini sağlamak.

- Belediyeden izin almadan çalışan seyyar satıcıların kontrolsüz satışlarının önüne geçmek.

- Gerekli izin alınmadan dağıtılan afiş ve ilanların tespitini sağlamak.

- Kamu düzeni için toplumun güvenliğini sağlamak.

- Bazı belediyelerde trafiğin düzenini sağlamak.

- Kamuya açık alanları denetlemek.

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Zabıta Olmak İçin Şartlar

Zabıta nasıl olunur sorusuna cevap vermeden önce zabıta olma şartlarını karşılamanız gerekiyor. Zabıta olmak için şartlar nelerdir diye merak edenler için şu sıralamayı yapabiliriz;

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

- Herhangi bir sabıka kaydı bulunmamak. Yani adli sicil kaydının temiz olması.

- Ruh ve beden sağlığı açısından görev yapmaya engel olabilecek bir sağlık sorunu taşımamak.

- Belirtilen ilana göre lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak.

- KPSS’den gerekli puanı almış olmak.

- Talep edilen boy ve kilo kriterlerine uyum sağlamak.

Zabıta Nasıl Olunur?

Zabıta nasıl olunur konusunda eğer zabıta alım şartlarını karşılıyorsanız ilk aşamayı tamamlamışsınız demektir. Ardından akla gelen ilk soru ise zabıta olmak için hangi sınava girmeliyim konusu oluyor. Zabıta olmak isteyenlerin KPSS’ye girmiş ve yeterli puanı almış olmaları gerekiyor. Zabıta olma şartlarını bulunduran adayların gerçekleştirmesi gereken diğer adım ise kamu personeli alım ilanlarını takip etmek olacaktır. Bu ilanların takibini sağlamak için Resmi Gazete veya İŞKUR’un sitesine bakabilirsiniz. Gerekli ilanlar bu mecralarda duyurularak, adaylarda aranan özelliklere de yer verilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavına giren ön lisans ya da lisans mezunu adayların en az 60 puan almış olmaları gerekir. KPSS’den yeterli puanı alan adaylar daha sonra yazılı ve sözlü sınavlara tabii tutulurlar. Yazılı ve sözlü sınavın haricinde fiziksel yeterlilikte önemli bir ölçüdür. Bu noktada adayların boy ve kilo oranlarına bakılır. Boy ve kilo şartını yerine getirebilmek için erkeklerde minimum 1,67 cm boy aranırken, kadınlarda ise bu oran en az 1,60 cm şeklindedir. Bazı belediyeler de ise parkur sınavı da uygulanır.