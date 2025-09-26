Zabıtalara yakalanan dilenci topladığı paraları lahmacunun içine gizlemiş
Sivas'ta dilencilere yönelik denetimde 14 kişi yakalandı; biri topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içine gizlediği ortaya çıktı, paralar tutanakla teslim alındı ve Kabahatler Kanunu uyarınca ceza kesildi
Sivasta zabıta ekiplerince yakalanan dilencilerden birinin topladığı paraları lahmacunun içine gizlediği ortaya çıktı.
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin belirli noktalarında dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Sivil zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 14 dilenci yakalandı.
Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üst aramaları yapıldı, dilenerek aldıkları paralar tutanakla teslim alındı.
Bu sırada bir dilencinin topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içine gizlediği fark edildi.
Dilencilere, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulandı.