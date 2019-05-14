Zalim İstanbul yeni bölümde nikahtan önce hamile kalan Ceren, bu nikah masasının bile kendini kurtarmayacağını dile getiriyor. Şeniz ise Ceren'e nereye ait olduğunu seçmesini istiyor. İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ZALİM İSTANBUL 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Kanal D (@KanalD) May 13, 2019

ZALİM İSTANBUL 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şeniz'in kusursuz işleyen planı Ceren’e hayatının şokunu yaşatıyor!

Ceren, Şeniz’in desteği ile hayallerine dalarken yaşadıkları, gerçeği en acı şekilde yüzüne vurur. Cemre ve Cenk travmatik itirafın ağırlığını yaşarken, Agah ve Seher’in baskını ile neye uğradıklarını şaşırırlar. Agah ve Seher yüzleşmekten korktukları karşılaşmanın ortasına düşerler. Cemre içine düştüğü çıkmaz nedeni ile Cenk’i suçlarken. Cenk durumun ciddiyetinin farkında değildir.

Şeniz kusursuz işleyen planı sayesinde Ceren’e hayatının şokunu yaşatacaktır. Öte yandan Cemre, Nedim’in gerileyişinin peşini bırakmaya niyetli değildir, bunun için attığı adımlarla en tehlikeli düşmanını açıkça karşısına alacaktır. Tüm bunların yanında Agah’ı huzursuz eden bir mektup Karaçay Köşkü için diken üstünde günleri işaret eder.