Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları

10.08.2018 - 13:18 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Son zamanlardaki doların ve avronun hızlı yükselişi akıllı telefon fiyatlarını da etkiliyecek. Geçtiğimiz ay Apple’dan gelen yüzde 25’lik bir zamdan sonra diğer firmaların da kendi akıllı telefon modellerine yapacağı zammı hesapladık. İşte önemli telefon modellerinin eski ve yeni fiyatları...

  • 1 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    1 | 64

    Samsung Galaxy S9

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4849 TL 

     

  • 2 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    2 | 64

    Samsung Galaxy S9

    Olası bir artış ile: 6303 TL

  • 3 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    3 | 64

    Samsung Galaxy S9+

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 5399 TL

  • 4 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    4 | 64

    Samsung Galaxy S9+

    Olası bir artış ile: 7018 TL

  • 5 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    5 | 64

    Samsung Galaxy Note 8

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL

  • 6 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    6 | 64

    Samsung Galaxy Note 8

    Olası bir artış ile: 6498 TL

  • 7 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    7 | 64

    Huawei Mate 10 Lite

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2099 TL

  • 8 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    8 | 64

    Huawei Mate 10 Lite

    Olası bir artış ile: 2728 TL

  • 9 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    9 | 64

    Huawei Mate 10 Pro

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4399 TL

  • 10 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    10 | 64

    Huawei Mate 10 Pro

    Olası bir artış ile: 5718 TL

  • 11 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    11 | 64

    Huawei p20 Pro

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL

  • 12 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    12 | 64

    Huawei p20 Pro

    Olası bir artış ile: 6498 TL

  • 13 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    13 | 64

    Huawei p20

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3999 TL

  • 14 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    14 | 64

    Huawei p20

    Olası bir artış ile: 5198 TL

  • 15 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    15 | 64

    Huawei p20 Lite

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2599 TL

  • 16 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    16 | 64

    Huawei p20 Lite

    Olası bir artış ile: 3378 TL

  • 17 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    17 | 64

    Honor 7x

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

  • 18 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    18 | 64

    Honor 7x

    Olası bir artış ile: 2078 TL

  • 19 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    19 | 64

    Honor 9 Lite

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL

  • 20 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    20 | 64

    Honor 9 Lite

    Olası bir artış ile: 1818 TL

  • 21 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    21 | 64

    Honor 10

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3099 TL

  • 22 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    22 | 64

    Honor 10

    Olası bir artış ile: 4028 TL

  • 23 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    23 | 64

    LG G7 ThinQ

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4899 TL

  • 24 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    24 | 64

    LG G7 ThinQ

    Olası bir artış ile: 6368 TL

  • 25 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    25 | 64

    LG Q7 Plus

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1999 TL

  • 26 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    26 | 64

    LG Q7 Plus

    Olası bir artış ile: 2598 TL

  • 27 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    27 | 64

    LG G6

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3549 TL

  • 28 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    28 | 64

    LG G6

    Olası bir artış ile: 4613 TL

  • 29 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    29 | 64

    Asus Zenfone 5z

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3499 TL

  • 30 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    30 | 64

    Asus Zenfone 5z

    Olası bir artış ile: 4548 TL

  • 31 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    31 | 64

     

    Asus Zenfone 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2499 TL

     

  • 32 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    32 | 64

     

    Asus Zenfone 5

    Olası bir artış ile: 3248 TL

     

  • 33 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    33 | 64

    Asus Zenfone Max Plus

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

  • 34 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    34 | 64

    Asus Zenfone Max Plus

    Olası bir artış ile: 2078 TL

  • 35 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    35 | 64

    Nokia 8

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1978

  • 36 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    36 | 64

    Nokia 8

    Olası bir artış ile: 2571 TL

  • 37 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    37 | 64

    Nokia 7 Plus

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3299 TL

  • 38 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    38 | 64

    Nokia 7 Plus

    Olası bir artış ile: 4288 TL

  • 39 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    39 | 64

    Nokia 6

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL

  • 40 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    40 | 64

    Nokia 6

    Olası bir artış ile: 1818 TL

  • 41 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    41 | 64

    Nokia 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1099 TL

  • 42 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    42 | 64

    Nokia 5

    Olası bir artış ile: 1428 TL

  • 43 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    43 | 64

    Htc Desire 830

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 999 TL

  • 44 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    44 | 64

    Htc Desire 830

    Olası bir artış ile: 1298 TL

  • 45 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    45 | 64

    HTC Desire 728

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1309 TL

  • 46 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    46 | 64

    HTC Desire 728

    Olası bir artış ile: 1701 TL

  • 47 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    47 | 64

    Alcatel 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

  • 48 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    48 | 64

    Alcatel 5

    Olası bir artış ile: 2078 TL

  • 49 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    49 | 64

    Alcatel IDOL 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL

  • 50 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    50 | 64

    Alcatel IDOL 5

    Olası bir artış ile: 1818 TL

  • 51 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    51 | 64

    SONY XPERIA XA1 PLUS

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

  • 52 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    52 | 64

    SONY XPERIA XA1 PLUS

    Olası bir artış ile: 2078 TL

  • 53 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    53 | 64

    SONY Xperia XA1 Ultra

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1499 TL

  • 54 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    54 | 64

    SONY Xperia XA1 Ultra

    Olası bir artış ile: 1948 TL

  • 55 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    55 | 64

    XIAOMI MI MIX 2

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2999

  • 56 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    56 | 64

    XIAOMI MI MIX 2

    Olası bir artış ile: 3898 TL

  • 57 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    57 | 64

    Xiaomi Redmi Note 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1749 TL

  • 58 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    58 | 64

    Xiaomi Redmi Note 5

    Olası bir artış ile: 2273 TL

  • 59 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    59 | 64

    Xiaomi Redmi 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1199 TL

  • 60 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    60 | 64

    Xiaomi Redmi 5

    Olası bir artış ile: 1558 TL

  • 61 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    61 | 64

    iPhone X

    Eski fiyatı: 6899 TL

  • 62 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    62 | 64

    iPhone X

    Artış ile mevcut 64 GB: 7499 TL

    Artış ile mevcut 256 GB: 8599 TL

  • 63 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    63 | 64

    iPhone 8:

    Eski fiyatı 4149 TL

  • 64 Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları
    64 | 64

    iPhone 8:

    Artış ile mevcut fiyatı: 5199

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