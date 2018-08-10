Zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları

Son zamanlardaki doların ve avronun hızlı yükselişi akıllı telefon fiyatlarını da etkiliyecek. Geçtiğimiz ay Apple’dan gelen yüzde 25’lik bir zamdan sonra diğer firmaların da kendi akıllı telefon modellerine yapacağı zammı hesapladık. İşte önemli telefon modellerinin eski ve yeni fiyatları...