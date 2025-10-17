Habertürk
        Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü! - Futbol Haberleri

        Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü!

        Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 17.10.2025 - 09:44
        Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü!
        Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo, İtalya basınına açıklamalarda bulundu. İtalyan futbolcu, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda sarı-kırmızılılardan ayrılık sürecine dair konuşurken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da dikkat çeken sözler sarf etti.

        "ICARDI VE TORREIRA İLE ÇOK GÜZEL BİR BAĞ KURMUŞTUK"

        Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılığıyla ilgili olarak, "Galatasaray’daki arkadaşlarım özellikle Icardi ve Torreira takımda kalmamı istediklerini söylediler. Ama benim İtalya'ya dönmem gerekiyordu. İkisi ile çok güzel bir bağ kurmuştuk. Harika insanlar, harika futbolcular." ifadelerini kullandı.

        "MOURINHO FUTBOLUN TA KENDİSİ"

        Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında da konuşan İtalyan futbolcu, "Mourinho, birlikte en çok maça çıktığım teknik direktör. Futbolun ta kendisi. Harika bir ilişkimiz var. Ara sıra onunla konuşuyorum ve bana tavsiyelerde bulunuyor." dedi.

