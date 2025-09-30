Habertürk
Habertürk
        "Zaporijya Nükleer Santrali'nde durum kritik"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santrali'nde durumun kritik olduğunu ifade ederken, santralin elektrik şebekesi bağlantısının olmadığını, jenaratörlerden birinin ise devre dışı kaldığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 21:51 Güncelleme: 30.09.2025 - 22:13
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) dair açıklamada bulundu.

        Santralde durumun kritik olduğunu belirten Zelenskiy, santralin elektrik şebekesi bağlantısının olmadığını söyledi.

        Güç sağlayan jenaratörlerden birinin devre dışı kaldığını ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının onarım işlemlerini engellediğini bildirdi.

        Zelenskiy, santralin ve jenaratörlerin bu yönde tasarlanmadığını dile getirirken, hiç bu kadar uzun süre boyunca bu şekilde hizmet vermediğini belirtti.

        Zelenskiy "Bu herkes için bir tehdittir. Hiçbir terörist, bir nükleer santrale bunu yapmaya cesaret edemezken Rusya yapıyor. Dünya, sessiz kalmamalı." dedi.

        Ukrayna Devlet Başkanı, konuyu ilgili yetkililerle görüştüğünü ve duruma maksimum dikkat gösterilmesi talimatı verdiğini dile getirdi.

