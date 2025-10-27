Habertürk
        Zara'da 29 bin fidan toprakla buluşturuldu | Son dakika haberleri

        Zara'da öğrenciler 29 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde üniversite öğrencilerinden oluşan 83 kişilik gönüllü grup, 29 bin fidanı toprakla buluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:01
        Zara'da 29 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde üniversite öğrencilerinden oluşan 83 kişilik gönüllü grup, Zara Cumhuriyet Ormanı bünyesinde kurulan hatıra ormanına 4 bin ahlat, 6 bin mahlep, 6 bin badem, 5 bin iğde, 500 alıç, 7 bin 500 sarı çam ve kara çam olmak üzere 29 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, fidan dikme programında yaptığı konuşmada, 4 yıl önce üç arkadaş arasında oluşturdukları platformun kısa sürede büyüyerek dernekleştiğini ifade etti.

        Oluşturdukları ormanda bu zamana kadar yaklaşık 140 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Sümbüloğlu, "300 üyeye ulaştığımız derneğimizle ilçemizin ekosistemine sahip çıkmak, börtü böceğini, doğal hayatını korumak, sokak hayvanlarının zorlu hayat mücadelesine destek vermek, çevremizi temiz tutmak, yollarımızı, sokak ve meydanlarımızı temiz tutup, gerekirse çöplerini toplamak misyonunu üstlendik" dedi.

        Zara Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu da fidan dikimine gönüllü gençlerle destek olduklarını belirtti. Kuzu, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür etti. Konuşmaların ardından hatıra ormanlarına fidan dikilerek can suyu verildi.

        Fidan dikim töreninin ardından Belediye Kültür Merkezi'nde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Halil Söyler Korosu tarafından Türk Halk Müziği konser programı düzenlendi.

