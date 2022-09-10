'Zayıflama ilaçları internetten satılmasın' çağrısı 0:00 / 0:00

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TEİS Genel Başkanı eczacı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada 15 yaşındaki gencin internetten alıp kullandığı zayıflama ilacı nedeniyle yaşamını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

İnternette "takviye edici gıda" ismiyle pazarlanan bu ürünlerin esasında "bitkisel ilaç" olduğunu vurgulayan Saydan, ürünlerin internetten satışının durdurulmasına yönelik Ticaret Bakanlığı, TİTCK ve ilgili e-ticaret sitelerine başvuruda bulunduklarını ama henüz sonuç alamadıklarını ifade etti.

Saydan, internet ortamında satılan ürünlerin gerçek ilaç olup olmadığını tespit etmenin mümkün olmadığına dikkati çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan Takviye Edici Gıdalar Yönetmelik taslağı için de uzman görüşleri alarak bu konuda kapsamlı bir görüş raporu sunduklarını belirtti.

"BU TARZ ÜRÜNLER SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMALI"

Saydan, şunları kaydetti: "TEİS olarak, bu tarz ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp eczaneler üzerinden sunulması, her türlü tanıtımın kontrol altına alınmasını sağlayıcı düzenlemeler yapılması halk sağlığı ve hasta güvenliği açısından daha doğru ve emniyetli olacağı görüşümüz ilgili Bakanlıkla paylaşılmıştır.

Bu ülkenin eczacıları olarak bu ilaçların ruhsatları, izinleri kontrolsüz olarak verilmeye devam edildiği sürece zayıflama ilaçlarının ölüm saçmaya devam edeceğini, bu ilaçların Sağlık Bakanlığına devredilmesi gerektiğini yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."