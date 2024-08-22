Zayıflama yolculuğunda bu yiyeceklerden uzak durun! Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!

Fazla kilolar ve bu kilolardan kurtulmak günümüzdeki en büyük problemlerden biri haline geldi. Hareketsiz yaşam sürmek veya kötü beslenme bu kiloların oluşmasının en baş sebeplerinden biridir. Peki günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz sağlıklı olarak düşünüp kilo verme konusunda sizi oldukça zorlayan yiyecekler nelerdir? Diyetisyen Betül Serttaş konu hakkında bilgiler verdi.