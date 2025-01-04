Zehirli mantar uyarısı: 2 ile 6 saat arasında ortaya çıkabilir

Mantar zehirlenmelerinin, özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görüldüğünü söyleyen İzmir Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şebnem Çalık, “Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ ya da pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebilmektedir. Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği bilinmektedir” diye konuştu.

ZEHİRLENMELER 2 İLE 6 SAAT ARASINDA ORTAYA ÇIKABİLİR Zehirlenme belirtilerinin mantarda bulunan zehrin niteliğine göre değişebileceğinin altını çizen Doç. Dr. Çalık, belirtilerin bazı mantar türlerinin yenmesini takiben 2 saat sonra, bazı mantar türlerinin yenmesini müteakiben de 6 saat sonra ortaya çıkabildiğini kaydetti. ÇEŞİTLİ YAN ETKİLERİ BULUNUYOR Zehirlenmeler sonucu ortaya çıkan yan etkilere de değinen Çalık, “Mantarın yenmesini takiben 2 saat gibi kısa bir sürede zehirlenme belirtilerine sebep olan mantarların yenmesi durumunda; sersemlik, uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı ve kusma ile terleme görülebilir. Mantarda bulunan zehirli maddenin özelliğine göre, yendikten 6 saat sonra gelişebilen zehirlenme belirtileri ise bulantı, kusma, ishal, ateş, nabız artışı, kan ağrısı ile daha sonra karaciğer ve böbrek bozuklukları ile bu organların bozukluklarına bağlı belirtiler şeklindedir” diye açıkladı. Doç. Dr. Çalık, sonuç olarak koma ve ölümün de söz konusu olabileceğini belirtti.

“EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALI" Mantar zehirlenmesinin nasıl teşhis edilebileceğini de anlatan Çalık, “Hastanın mantar yeme hikayesi ile zehirlenme bulguları birlikte değerlendirilerek mantar zehirlenmesi olup olmadığına karar verilmeye çalışılır. Yenen mantarın uzman kişilerce incelenmesi de zehirlenmenin teşhisinde yardımcı olmaktadır. Ancak, bu konuda yapılacak en doğru hareket, mantar yiyen bir kişide yukarıda verilen belirtilerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasıdır” diye vurguladı.