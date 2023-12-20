Zeka ile dağınıklık arasındaki ilginç bağlantı: Neden çok zeki insanların evleri dağınık oluyor?

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DÜŞÜNCELERİNDE KAYBOLURLAR Kendi dünyalarında evrenin varlığını düşünüyorlar ve bu düşüncelere kapıldıkları için başka şeylere dikkat etmiyorlar. Örneğin, ilişkiler ve yemek yeme gibi eylemler arka planda kalıyor çünkü bunlar çok fazla zihinsel uyarım gerektiriyor. Bu kişiler, yeni bilgiler edinme amacıyla dışarıda daha çok vakit geçiriyor ve gördükleri herhangi bir şey, bir sonraki büyük fikirlerini tetikleyebiliyor. Ayrıca, evin düzensiz olması da bu noktada evdeki herhangi bir şey üzerinden fikir bulmalarına yardımcı olabilir.

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TOPLUMSAL BEKLENTİLERE UYMAZLAR Zeki insanlar çoğu zaman hedeflerine ve isteklerine o kadar odaklanır ki toplumun onları nasıl göreceği konusunda endişelenmezler. Ayrıca, başkaları tarafından kabul edilmeyi umursamazlar bu yüzden kendi kurallarını koyarlar. Zeki ve yaratıcı insanlar ancak pisliğe daha fazla dayanamadıklarında temizlik yaparlar.

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TEMİZLİĞİ SIKICI BULUYORLAR Temizliğin sağlayabileceğinden daha fazla zihinsel uyarıma ihtiyaç duydukları için temizlik onların yapılacaklar listesinin başında yer almaz. Yani, daha iyi bir gelecek hayal etmek ve bunu başarmak için adımlar atmak ile karşılaştırıldığında günlük görevler sıkıcı geliyor. Bu yüzden zeki insanlar sıradan insanların sağduyusundan yoksun gibi görünürler. Kaynak: Mystical Raven, Independent, Sage Journal.

Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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