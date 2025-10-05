Zekanıza ne kadar güveniyorsunuz? Çözülmesi oldukça zor 9 mantık bulmacası ile kendinizi test edin!
Kendinize güveniyor musunuz? O halde bu mantık oyunlarıyla beyninizi sınamanın tam zamanı. İşte, sadece en dikkatli kişilerin üstesinden gelebildiği bulmacalar!
1. soru: Görselde nasıl bir sorun bulunuyor?
Cevap: En sağ alttan ikinci görselde tek boynuzlu atın yelesindeki yıldızlar eksik.
2. soru: Önümde araba var, arkasında at var. Ben neredeyim?
Cevap: Bir at arabasına biniyorsunuz.
3. soru: Bu iki kişiden hangisi yalnız yaşamıyor?
Cevap: Sağdaki kişinin banyosundaki bardakta ekstra bir diş fırçası daha var bu yüzden o kişinin birlikte yaşadığı birisi var.
4. soru: Görselde toplam kaç karpuz var?
Cevap: Ortadaki yarım karpuzlar çeyrek olarak, çeyreği eksik köşedeki karpuzlara bölüştürüldüğünde toplamda 5 karpuz ediyor.
5. soru: Hangi kadın daha fazla su taşıyor?
Cevap: Öndeki kadının sağda yer alan kovası delik bu yüzden yol boyunca döküleceği için arkadaki kadın daha fazla su getirir.
6. soru: Karlı bir günde hırsızlık oldu ama herkes evde olduğunu iddia etti. İçlerinden biri yalan söylüyordu. Hırsız hangisi?
Cevap: Rick yani sol alt görseldeki kişi, kar yağıp biriktikten sonra geri gelmiş. Diğer kişilerin arabalarını park ettikleri kısım düz çünkü kar arabalarının üstüne yağdı dolayısıyla arabanın alt kısmında kar çok birikemedi. Yani hırsız Rick.
7. soru: Görseldeki yanlışlık nerededir?
Cevap: Çocuğun yaptığı kumdan kalenin üzerinde olması gereken bayrak flaması, kovanın üzerinde duruyor.
8. soru: Görseldeki kişilerden hangisi evden gizlice çıkıp tekrar eve dönmüştür?