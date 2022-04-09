Zelenskiy'den yeni müzakare açıklaması 0:00 / 0:00

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Rusya ve Ukrayna arasında 45 gündür süren savaş süresince birçok siyasi liderle görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’i ağırladı.

Zelenskiy bu görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada Buça'da kan donduran sivil ölümlerine ilişkin soruya da yanıt verdi. Zelenskiy savaşı bitirmek için tüm olanlara rağmen Moskova ile müzakereleri sürdürmeye 'hala hazır' olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Savaşmaya hazırız ve paralel olarak savaşı bitirecek diplomasiye de hazırız" dedi.

"İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz"

Avusturya Başbakanı Nehammer görüşme sonrası yaptığı açıklamasında, "Ukrayna halkı çok zor zamanlardan geçiyor. Avusturya Avrupa Birliği’nin bir parçasıdır. İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz. Adalet nerde yok olduysa oraya yardım etmek gerekir. Avusturya yaptırımları tamamen destekliyor ve kendi imkanlarıyla yardım ediyor. Yaptırımları artıracağız. Yeni yaptırım paketi kabul edildi ve bu sonuncusu olmayacak. Avusturya Mariupol’de insani koridorların açılması konusunda destek verecek. Ukrayna’dan savaştan kaçarak ülkemize gelenlere yardım edeceğiz. Bucha’da korkunç şeyler yaşandı. Bu savaş suçlarıyla uluslararası ceza adalet sistemi ilgilenmeli" açıklamasını yaptı.