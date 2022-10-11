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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den füze saldırıları sonrası açıklama: Ukrayna'nın korkutulması imkansız

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev dahil birçok şehrine füze saldırıları değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna'nın korkutulması imkansız, sadece daha da birleşmesi mümkün." dedi.

Zelenskiy: Ukrayna'nın korkutulması imkansız
Zelenskiy: Ukrayna'nın korkutulması imkansız
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AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere birçok şehrine yönelik füze saldırılarını değerlendirerek Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu söyledi.

Zelenskiy, gece saatlerde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın birçok bölgesindeki şehre düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Kiev'de sabah düzenlenen füze saldırıları sonucu hasar gören altyapının tamir çalışmalarını yapan iş makinalarının önünde açıklama yapan Zelesnkiy, "Şu anda ülke genelinde restorasyon çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın şehirlerine toplam 84 seyir füzesi fırlattığını ve bunlardan 43'ünün Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini kaydeden Zelenskiy, ayrıca Rusların gönderdiği İran üretimi 24 İHA'dan 13'ünün Ukrayna güçlerince vurulduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Ve ondan sonra bile her on dakikada bir İran üretimi 'Şahid'in (kamikaze İHA) vurulduğuna ilişkin bir mesaj alıyorum." dedi.

Konuşmasında, "Ukrayna'nın korkutulması imkansız, sadece daha da birleşmesi mümkün." ifadesine yer veren Zelenskiy, Rusya'nın, cephede başarısız olduğu için ülkesine yönelik "terör eylemleri" düzenlediğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'nın durdurulması mümkün değil. Şimdi de işgalciler savaş alanında bize karşı başarısızlar ve bu yüzden bu teröre başvuruyorlar."

Ukrayna'da hava saldırısı tehlikesi sürdüğü için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Zelenskiy, savaşta kazanacaklarını söyledi.

UKRAYNA DÜN SABAHA FÜZELERLE UYANDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Rusya'dan dün sabah saatlerinde 75 roket fırlatıldı. Bunlardan 41'i Ukrayna hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi.

Ukrayna'da dün sabah saatlerinde Kiev'in yanı sıra Harkiv, Lviv, Dnipro, Jitomir, Hmelnitski, Slavyanski, Zaporijya kentleri ile Mikolayiv ve Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna Devlet Acil Servisinin Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde devam eden arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rus bombardımanları sonucunda başta Kiev olmak üzere ülkenin 8 bölgesinde enerji tedarik unsurları olmak üzere kritik altyapıların vurulduğu bilgisi verilerek 30'dan fazla yangının çıktığı belirtildi.

Lviv, Poltava, Sumy ve Harkiv bölgelerinde elektriğin kesildiği aktarılan açıklamada, "1000'den fazla kişi ve yaklaşık 120 birim acil servis ekipmanı, yangınla mücadele ve acil kurtarma operasyonlarına katıldı. Terör saldırısında 9 kişi öldü, 36 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. Kiev'de halk metro ve sığınaklara kaçtı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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