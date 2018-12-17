Zenit'i tanıyalım (Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Rus temsilcisi Zenit, daha önce bu kupayı Dick Advocaat ve Fatih Tekke ile kazanmıştı. Rus ekibinin bir oyuncusu şu an hapiste. Tanıdık bir isim de kadroda... İşte detaylar