Zenit St. Petersburg - Arsenal-Tula maçı heyecanı

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Zenit St. Petersburg, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Arsenal-Tula takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Zenit St. Petersburg 3 puanla 1. sırada, Arsenal-Tula 1 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Zenit St. Petersburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Arsenal-Tula, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 268. İddaa'da Zenit St. Petersburg kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Arsenal-Tula kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Zenit St. Petersburg son haftadaki SKA Energiya müsabasında 6-0 kazandı.

Arsenal-Tula ise Lokomotiv Moscow maçında 2-0 kazandı.

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