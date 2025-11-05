Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zerrin Özer'den Fatih Ürek ve Muazzez Abacı açıklaması: Çok üzülüyorum, her gün dua ediyorum

        Zerrin Özer'den Fatih Ürek ve Muazzez Abacı açıklaması

        Kalp krizi sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Fatih Ürek ve Muazzez Abacı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu söyleyen Zerrin Özer; "Her gün dua ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 08:20 Güncelleme: 05.11.2025 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her gün dua ediyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zerrin Özer, Eypio ile çıkarttığı 'İtirazım Var' adlı şarkının lansmanında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Vertigo hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Zerrin Özer, sağlık durumunun sorulması üzerine "Sağlığım iyi. Yani iyi diyelim iyi olsun! Çünkü şükürler olsun" yanıtını verdi.

        Zerrin Özer

        Zerrin Özer, bir süredir geçirdikleri kalp krizi nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek ve Muazzez Abacı hakkında da konuştu.

        Muazzez Abacı
        Muazzez Abacı

        Zerrin Özer; "Sanatçı dostlarımın olumsuz sağlık haberlerini alıyorum ve çok üzülüyorum. Her gün Fatih beye dua ediyorum. İnanın... Mesela yeni öğrendim. Bugün Seda Akay söyledi, sevgili Muazzez Abacı da ABD'de rahatsızlanmış, ona da dua ettim. Duanın en büyük enerji olduğunu inanıyorum. Herkes iyi olsun ne olur. Sağlıklı olsun. Ben dayanamıyorum böyle şeylere" ifadelerini kullandı.

        Fatih Ürek
        Fatih Ürek
        Yeniden hastanede
        Yeniden hastanede Haberi Görüntüle
        "Durumu kritik seyrediyor"
        "Durumu kritik seyrediyor" Haberi Görüntüle
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zerrin Özer
        #fatih ürek
        #Muazzez Abacı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Bosna-Hersek'te huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
        Bosna-Hersek'te huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"