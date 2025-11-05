Zerrin Özer, Eypio ile çıkarttığı 'İtirazım Var' adlı şarkının lansmanında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Vertigo hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Zerrin Özer, sağlık durumunun sorulması üzerine "Sağlığım iyi. Yani iyi diyelim iyi olsun! Çünkü şükürler olsun" yanıtını verdi.

Zerrin Özer, bir süredir geçirdikleri kalp krizi nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek ve Muazzez Abacı hakkında da konuştu.

Muazzez Abacı

Zerrin Özer; "Sanatçı dostlarımın olumsuz sağlık haberlerini alıyorum ve çok üzülüyorum. Her gün Fatih beye dua ediyorum. İnanın... Mesela yeni öğrendim. Bugün Seda Akay söyledi, sevgili Muazzez Abacı da ABD'de rahatsızlanmış, ona da dua ettim. Duanın en büyük enerji olduğunu inanıyorum. Herkes iyi olsun ne olur. Sağlıklı olsun. Ben dayanamıyorum böyle şeylere" ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek