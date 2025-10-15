Zerrin Özer yeniden hastanede

2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle bir dönem Darülaceze’deki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Zerrin Özer, bu kez farklı bir rahatsızlık nedeniyle hastanenin yolunu tuttu.

67 yaşındaki şarkıcı, hastaneden paylaştığı fotoğrafına; "Zaten fırıl fırıldım. Bir de üstüne kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya" dedi.