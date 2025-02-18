Zeynep Bastık, dans ettiği anları paylaştı
Yapılan bir ankette Türkiye'nin en seksi kadını seçilen Zeynep Bastık, yeni şarkısı 'Destan' ile dans ettiği anları sosyal medya üzerinden paylaştı
Giriş: 18.02.2025 - 19:51 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:51
Şarkıcı, 'Destan' adlı yeni şarkısını yayınladı. Bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile birlikte olan Bastık, yeni şarkısının heyecanını sosyal medyada paylaştı.
Yapılan bir ankette Türkiye'nin en seksi kadını seçilen Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından şarkısıyla dans ettiği anları içeren eğlenceli bir video paylaştı. Bastık’ın bu paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.
Fotoğraflar: Instagram
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