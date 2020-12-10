Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Müjgan karakteri diziden ayrıldı. Müjgan karakterini canlandıran Zeynep Kumral, ayrılık ile ilgili mesaj yayınladı.

ZEYNEP KUMRAL'DAN DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNE VEDA

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ‘Müjgan’ karakterine hayat veren Zeynep Kumral diziye veda etti.

Zeynep Kumral "Hoşçakal yanlış sevilerek büyütülmüş kadın, hoşçakal sevmeyi yanlış öğrenmiş kadın... Seni anlamak, seni dinlemek, seni yaşamak bir kadın olarak acı verici bir aktör olarak zevkti. Hoşçakal #müjgan " açıklamasında bulundu.