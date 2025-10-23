Habertürk
        Zeynep Tuğçe Bayat eşi ve oğlu ile teniste

        Ocak ayında oğlu Atlas'ı kucağına alan Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin ve bebeğiyle tenis kortundan paylaşımlarda bulundu

        Giriş: 23.10.2025 - 13:01 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:01
        Zeynep Tuğçe Bayat, 2020'de kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile evlenen, ocak ayında da ilk çocukları Atlas'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

        Anneliğe dair deneyimlerini ve keyifli anlarını sosyal medya üzerinden yayımlayan Zeynep Tuğçe Bayat, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

        Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin ile tenis oynamaya gitti. Ünlü çifte; oğulları Atlas Elçin de eşlik etti. Bayat, eşi ve oğlu ile çektirdiği fotoğrafları "Tenis ailesi" notu ile yayımladı.

        #Zeynep Tuğçe Bayat
        #Atlas Elçin
        #Cansel Elçin
