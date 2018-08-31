Zilina - Slovan Bratislava karşılaşma önü

Slovakya Süper Lig maçında Zilina ile Slovan Bratislava, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:45. Zilina 10 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Slovan Bratislava 14 puanda ve 1. sırada. Zilina son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Slovan Bratislava, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 455. İddaa'da Zilina kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Slovan Bratislava kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Zilina son haftadaki Slovan Bratislava müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Slovan Bratislava ise Zilina maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Zilina, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Slovan Bratislava, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Slovan Bratislava, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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