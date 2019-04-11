İzmir'de, 14 yaşındaki oğlu M.H.H.´yi dövüp, ayaklarından zincirle pencere demirine bağladığı iddiasıyla yargılanan Suriyeli baba Mahmoud H.H. (34),'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



DHA'nın haberine göre, 2016 yılında Bayraklı sahilinde devriye gezen polis ekipleri, ayak bileğinde asma kilit ve zincir olan bir çocuk buldu. M.H.H. olduğu belirlenen çocuk, polis merkezine götürüldü. O dönem 11 yaşında olan M.H.H., zinciri ayağına babasının bağladığını ve kendisini pencere demirine kilitlediğini söyledi. Hastaneye götürülen çocuğun vücudunda darp izlerine rastlandı. Gözaltına alınan baba Mahmoud H.H., polis merkezinde verdiği ifadesinde, oğlunun evden kaçtığını ileri sürdü. M.H.H.'yi dövdüğünü ancak zincirle bağlamadığını iddia etti. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Mahmoud H.H. hakkında, 'çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açıldı.

'ARADA SIRADA DÖVMÜŞLÜĞÜM VARDIR'



İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutukusuz sanık Mahmoud H.H. katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu. Babanın, bir önceki duruşmada çıkartılan yakalama kararı doğrultusunda polis tarafından alınarak mahkemeye gönderilen ifadesi okundu. Mahmoud H.H.'nin ifadesinde oğlunun yaramaz bir çocuk olduğunu söyleyerek, "Kendisi çok yaramazdır. Anne ve babası olarak onu zaptedemiyoruz. Arada sırada dövmüşlüğüm vardır" dediği bildirildi.

İŞKENCEDEN BERAAT ETTİ



Avukat Müjgan Bilgen Özen'in küçük çocuğa karşı yapılan bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istediği duruşmada hakim, Mahmoud H.H.'yi 'çocuğa karşı eziyet' suçundan beraat ettirerek, 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı yönünde karar verdi. Suriyeli baba, kararın kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.