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Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınavı 5 Kasım 2022 Cumartesi günü tamamlandı. Sınavın geride kalmasıyla Ziraat Bankası sınav sonuçları tarihi sorgusu sıklaştı. İşte Ziraat Bankası sınav sonucu sorgulama ekranı ve sonuç tarihi...

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  • Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ziraat Bankası sınav sonucu sorgulama ekranı

    Ziraat Bankası, 30 Müfettiş Yardımcısı, 120 Uzman Yardımcısı, 1.500 Servis Görevlisi, 100 Uzman Yardımcısı ve 300 Servis Görevlisi istihdam edileceğini açıkladı. İşte Ziraat Bankası sınav sonuçları sorgulama ekranı...
  • Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ziraat Bankası sınav sonucu sorgulama ekranı

    ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 25 Kasım 2022 tarihinde yani bugün https://ziraatbank.istanbul.edu.tr/login sayfasından açıklanacak.

    ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
  • Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ziraat Bankası sınav sonucu sorgulama ekranı

    DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

    Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

    Mülakatta 60'ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.
  • Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ziraat Bankası sınav sonucu sorgulama ekranı

    Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

    Adaylar, her bir sınav alanı için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankanın internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

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