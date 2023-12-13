Silahla kovaladığı sürücünün kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörüne 5 yıl hapisle tahliye ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, oğlunu dövdüğünü iddia edip silahla kovaladığı Okan Ç.´nin (26) otomobiliyle kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörü Erhan Öztürk (50) ilk duruşmada, "Amacım korkutmaktı, vurmak istesem o anda vururdum" dedi. Okan Ç. ise aracının masrafının bir kısmını alıp şikayetinden vazgeçti. Mahkeme, Öztürk'e `haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan iyi hal indirimiyle 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, oğlunu dövdüğünü iddia edip silahla kovaladığı Okan Ç.´nin (26) otomobiliyle kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörü Erhan Öztürk (50) ilk duruşmada, "Amacım korkutmaktı, vurmak istesem o anda vururdum" dedi. Okan Ç. ise aracının masrafının bir kısmını alıp şikayetinden vazgeçti. Mahkeme, Öztürk'e `haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan iyi hal indirimiyle 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

Olay, 19 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Güney Mahallesi Şehit Er Turan Aksu Caddesi´nde meydana geldi. Okan Ç., marketten çıktığı sırada boks antrenörü Erhan Öztürk ve oğlu M.Ö.´nün saldırısına uğradı. 33 VV 377 plakalı otomobiline binen Okan Ç., geri manevra yapıp olay yerinden kaçmak istediği sırada, aracıyla yolun alt kısmında bulunan evin çatısına devrildi. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilinden kendi imkanlarıyla çıkan Okan Ç., durdurduğu seyir halindeki ambulansa binerek, hastaneye kaldırıldı.

Olay yerini inceleyen ekipler 15 boş kovan tespit etti. Evin çatısında ve otomobilde hasar meydana geldi. Vücuduna mermi isabet etmeyen Okan Ç. kazadan aldığı yaraların tedavisinin ardından taburcu edildi.

İfadelerinde oğlunu dövdüğü için Okan Ç.´yi korkutmak istediğini, öldürme amacı olmadığını öne süren Erhan Öztürk tutuklandı. Daha sonra Okan Ç. de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Erhan Ç. hakkında öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından dava açıldı.

`AMACIM KORKUTMAKTI´

Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Erhan Öztürk ve taraf avukatları hazır bulunurken yaralanan Okan Ç. cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Olay günü alkol aldığı için oğlunun kendisini eve götürmek için geldiğini ve olay yerinde markete gitmek için durduklarını söyleyen Erhan Öztürk, "Oğlum marketin önünden 'baba silah' diye bağırdı. Ben de bunun üzerine yere doğru 1-2 el ateş ettim. Daha sonra araba geri geri giderken mağdur sağ tarafa doğru eğildi. Ben de silahını almasın diye havaya birkaç el ateş ettim. Amacım onu vurmak olsaydı çok yakın mesafeden rahatça vurabilirdim. Eve düştüğünde birkaç metre yakınına yaklaştım. Arabanın camından kaçıyordu, çıktığını gördüğüm halde bir şey yapmadım. Amacım korkutmaktı, vurmak istesem, o anda vururdum. Amacım silahını çekmesini engellemekti" dedi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Okan Ç. aracında oluşan zararın bir kısmı duruşma öncesinde giderilince, şikayetinden vazgeçti. Okan Ç., "Korkuyla geri geri giderken gaza bastım. `Mermilerden kaçayım da nereye giderse gitsin, araba´ dedim. Kaçarken kaldırıma çıktı araba, sonra evin üstüne düştü. Eğilmekteki amacım vurulmaktan korunmaktı. Ben aşağı düştükten sonra birkaç el silah sesi geldiğini duydum, eminim. Onlarca kez peşimden ateş etti. Ben aracın sol şoför camını kırarak çıktım. Ben bir babayı, evladından evladı babasından ayırmak istemem. Çünkü benim babam yok. Zararı karşılamayı kabul ederse ben şikayetimden vazgeçerim. Duruşmadan önce 150 bin lira ödendiği, sonradan da 185 bin lira ödeneceğini duydum. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Savcı mütalaasında sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmayacağını, Okan Ç.´nin silahla yaralanmadığını kaza neticesinde yaralandığını belirterek, silahlı tehdit suçundan cezalandırılmasını, mala zarar verme suçundan da mağdurun şikayetçi olmadığı gerekçesiyle düşme kararı verilmesi talep etti.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Avukatların, mütalaaya karşı süre talep etmeden savunma yapmasıyla birlikte kararını ilk duruşmada açıklayan mahkeme heyeti, Erhan Öztürk´ün, `haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan iyi hal indirimiyle birlikte 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti. Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise indirimle 1 yıl 3 ay hapis cezasına, bununla ilgili de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Sanık, kararla birlikte tahliye edilirken, cezasının kalan kısmı karar onanırsa infaz edilecek.