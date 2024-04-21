Hamile köpek pompalı tüfekle vuruldu, yavrusu öldü

ZONGULDAK'ta hayvanseverlerin tüfekle vurulup yaralanmış, 1’i ölü 5 yavrusuyla yeni doğum yapmış halde görerek veteriner kliniğine götürdükleri köpeğin, felç olan sağ arka bacağı ve kuyruğu ameliyatla kesildi, omuriliğinden 2 saçma çıkarıldı. Köpeğin uzun süre tedavi görmesi gerektiğini belirten Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, 5 yavrudan 1’ini ise aldığı isabetten dolayı kaybettiklerini söyledi. Köpeğe ateş eden kişi ya da kişilerin ise kimliği tespit edilemedi.

Olay, nisan ayı başında, Bartın’ın Mugada köyünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, hamile olan sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş etti. Sırt ve bacağına saçmalar saplanan köpek, arka ayaklarını kullanamaz hale geldi. Yaralanan köpek, doğum yaptı. 5 yavru dünyaya getiren hayvanseverlerin yaralı halde bulduğu köpek, Zonguldak’ta veteriner kliniğine getirilerek tedaviye alındı. Yavrulardan 1’i hayatını kaybederken 6 saçma isabet eden anne köpek, ameliyat edildi. Arka kısmındaki felç geçmeyen köpeğin sağ arka bacağı ve kuyruğu kesildi. Köpek ve geriye kalan 4 yavrusunun durumunun iyiye gittiği bildirildi.