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        Zonguldak'ta silahla vurulan kişi ağır yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 00:02 Güncelleme: 21.04.2024 - 00:02
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        Zonguldak'ta silahla vurulan kişi ağır yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Gülüç beldesindeki sosyal tesislerin karşısında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Barış K, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak yaralandı.

        İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Barış K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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