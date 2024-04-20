Zonguldak Kömürspor, demir attığı TFF 2. Lig'de kalmanın hesaplarını yapıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta perdenin kapanmasına 3 hafta kala küme düşmeme mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor, 8 yıldır tutunduğu ligde geri kalan maçları kazanmayı hedeflerken, rakiplerinin play-off hattındaki takımlar ile yapacağı zorlu karşılaşmalarda puan kaybetmesini bekliyor.

Bir dönem elde ettiği başarılarla Türk futboluna damgasına vuran Zonguldakspor'un devamı olarak görülen Zonguldak Kömürspor, 2016-2017 sezonunda yeniden yer aldığı TFF 2. Lig'deki en kötü dönemini yaşıyor.

Bu sezon çıktığı 33 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alan kırmızı-lacivertli takım, "ulusal kulüp lisansı kriterlerini yerine getiremediği" için ligin ilk yarısında 3 puanın silinmesiyle de yara aldı.

Zonguldak temsilcisinin umduğundan uzak gidişatı çıktığı karşılaşmalarda kalesinde gördüğü gol istatistiklerine de yansıdı, Kırşehir Futbol SK, Bursaspor, Adıyaman FK ve Nazilli Belediyespor'un ardından 53 golle meşin yuvarlağı kalesinde en çok gören takım oldu.

Geçen sezon topladığı 53 puanla ligi orta sıralarda tamamlayan ancak bu yıl aynı performansı gösteremeyen Zonguldak ekibi, ikinci devrenin yarısında galibiyet sayısını artırsa da "ateş hattı"ndan uzaklaşamadı.

Deplasmandaki 16 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alan takım, kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'u 3-0 ve ligden düşmesinin kesinleşen Kırşehir Futbol SK'yi 2-1'lik skorla geçtiği dış saha maçlarında 14 gol attı, 34 gol yedi.

Seyircisi önünde oynadığı müsabakalarda daha başarılı grafik sergileyen kırmızı lacivertli takım, sahasında oynadığı 17 maçın 7'sinde galip gelirken, rakip fileleri 21 kez havalandırdı, kalesinde 19 gol gördü.

Sadece 9 maçta kalesini gole kapayabilen Zonguldak Kömürspor, en farklı mağlubiyetlerini deplasmanda Esenler Erokspor'a 6-2 ve Diyarbekir Spor'a 5-0, sahasında ise Bucaspor 1928'e 3-0 ve 1461 Trabzon FK'ye 4-2 yenilerek aldı.

Zonguldak ekibi, Esenler Erokspor'un liderlik koltuğunda oturduğu, Adıyaman FK, Bursaspor ve Kırşehir Futbol SK'nin düşmesinin kesinleştiği ligin 36. hafta deplasman maçında, tabloda bir basamak üstündeki 37 puanlı Serik Belediyespor ile karşılaşacak.

Rakiplerine 35 gol atan Zonguldak temsilcisi en farklı galibiyetlerini ise her iki yarıda da 3-0'lık skorlarla geçtiği Nazilli Belediyespor ve Adıyaman FK'yi 4-1 yendiği maçlarla elde etti.

Son 3 haftayı puan kaybı yaşamadan kapatmak zorunda olan Zonguldak Kömürspor'un gözü kulağı, bir yandan kendisi gibi ligde kalma hesapları yapan Altınordu, Hes İlaç Afyonspor, Nazilli Belediyespor ve Serik Belediyespor'un maçlarında olacak. Rakiplerinin çıkacağı zorlu maçlarda puan kayıpları yaşamasını bekleyecek.

Antalya deplasmanından 3 puanla dönme hesabı yapan takım, kazanması halinde rakibiyle puan farkını 2'ye indirecek, daha sonra seyircisi önünde çıkacağı Kırşehir Futbol SK ve konuk olacağı Kırklarelispor Futbol A.Ş. maçlarına "mutlak galibiyet" parolasıyla çıkacak.

Ligde 12. sırada yer alan ancak düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor ile 6 puan farkı bulunan Altınordu, üst lig için play-off mücadelesi veren Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş, Ankaraspor ve 7. sıradaki Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile kritik maçlar yapacak.

Aynı konumdaki 38 puanlı Hes İlaç Afyonspor, düşmesi kesinleşen Bursaspor, 3. sıradaki konumuyla zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928 ve TFF 2. Lig'e veda eden Adıyaman FK ile oynayacak.

Aynı puandaki Nazilli Belediyespor ise Karacabey Belediye Spor A.Ş. ve play-off hattındaki çekişmede boy gösteren Ankaraspor ile kozlarını paylaşacak, son haftayı müsabaka yapmadan geçirecek.