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        Batan 'Kafkametler' gemisinin kaptan köşkü denizden çıkarıldı

        ZONGULDAK'ta, 19 Kasım 2023'te batan 'Kafkametler' isimli geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 160 gündür sürerken, geminin kaptan köşkü kesilerek yüzeye çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 20:24 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:30
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        Batan 'Kafkametler' gemisinin kaptan köşkü denizden çıkarıldı
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        ZONGULDAK'ta, 19 Kasım 2023’te batan 'Kafkametler' isimli geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 160 gündür sürerken, geminin kaptan köşkü kesilerek yüzeye çıkarıldı. Geminin yerinde söküm ve kayıp mürettebatı arama çalışmaları karadan ve denizden devam ediyor.

        Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama- kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 160 gündür devam ediyor.

        SON ÇAĞRISINDA BATTIĞINI SÖYLEDİ

        Kafkametler’in son telsiz çağrısı ortaya çıkmıştı. Telsiz çağrısında "Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına" dediği duyuldu. Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.

        ÜSTÜNDE ‘KAFKAMETLER’ YAZISI DURUYOR

        Özel bir şirket tarafından yürütülen geminin yerinde söküm çalışmaları için 'Aras Salvor' isimli römorkör tarafından bölgeye getirilen vinçli duba platformu deniz yüzeyine kuruldu. Arama çalışmaları karadan ve denizden devam ederken, dalgıçların denizin içinde keserek gövdesinden ayırdığı kaptan köşkü akşam saatlerinde vinç aracılığıyla yüzeye çekildi. Kaptan köşkünün üzerinde 'Kafkametler' yazısının durduğu görüldü. Geminin yerinde söküm çalışmaları ise devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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