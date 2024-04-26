Batan 'Kafkametler' gemisinin kaptan köşkü denizden çıkarıldı

ZONGULDAK'ta, 19 Kasım 2023’te batan 'Kafkametler' isimli geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 160 gündür sürerken, geminin kaptan köşkü kesilerek yüzeye çıkarıldı. Geminin yerinde söküm ve kayıp mürettebatı arama çalışmaları karadan ve denizden devam ediyor.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama- kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 160 gündür devam ediyor.