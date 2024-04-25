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        Engelli kadının bileğini sıkan bilezik kesilerek çıkarıldı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde görme engelli Müyesser Şahin'in (88) el bileğinin şişmesi sonucu, bileğinde sıkışık kalan altın bileziği, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:00
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        Engelli kadının bileğini sıkan bilezik kesilerek çıkarıldı
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        ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde görme engelli Müyesser Şahin’in (88) el bileğinin şişmesi sonucu, bileğinde sıkışık kalan altın bileziği, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Görme engelli ve yatalak hasta olan Müyesser Şahin’in taktığı altın bilezik, bileğinin şişmesi sonucu elini sıkıştırdı. Acı çeken Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Şahin’in evine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 15 dakikalık müdahaleyle kadının bileğini sıkan bileziği keserek çıkardı. Çektiği acı sona eren kadın itfaiye ekipleri teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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