Engelli kadının bileğini sıkan bilezik kesilerek çıkarıldı

Olay, sabah saatlerinde Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Görme engelli ve yatalak hasta olan Müyesser Şahin’in taktığı altın bilezik, bileğinin şişmesi sonucu elini sıkıştırdı. Acı çeken Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Şahin’in evine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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