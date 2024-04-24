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        Eşine kızıp otomobili yaktığı iddiasıyla adli işlem başlatıldı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası ile telefonla tartıştıktan sonra otomobili yanan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:25
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        Eşine kızıp otomobili yaktığı iddiasıyla adli işlem başlatıldı
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        ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası ile telefonla tartıştıktan sonra otomobili yanan M.A. (29), “Telefonda tartışmıştık. ‘Arabayı yakarım’ diyordu. Yakmış herhalde” diyerek şikayetçi olmadı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Alaplı ilçesi Mollabey köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir ayrı yaşayan boşanma aşamasındaki M.A. ve E.A. çifti telefonda tartıştı. Yaşanan bu tartışmadan kısa süre sonra M.A. isimli kadına ait 67 LR 102 plakalı otomobil, ilçenin kırsal kesiminde alev alev yandı. Otomobilin yandığını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Ereğli ilçesinde yaşayan M.A. ifade işlemleri için ruhsat sahibi olarak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek ifade verdi. Eşi E.A. ile boşanma aşamasında olduklarını belirten M.A., “Telefonda tartışmıştık. ‘Arabayı yakarım’ diyordu. Yakmış heralde” diye konuştu. M.A. şikayetçi olmazken, jandarma ekipleri E.A. hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan adli işlem başlattı. E.A. ise henüz ifade vermedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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