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        23 Nisan'da 'özel oyuncular' çocukları eğlendirdi

        ZONGULDAK'ta, belediyenin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde 'Özel Oyuncular Tiyatrosu', çocuk oyunu ile sahne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:00
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        23 Nisan'da 'özel oyuncular' çocukları eğlendirdi
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        ZONGULDAK’ta, belediyenin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde ‘Özel Oyuncular Tiyatrosu', çocuk oyunu ile sahne aldı. Engelli bireylerden oluşan 11 kişilik ekip, ‘Rüya Küre’ isimli oyunla çocukları eğlendirdi.

        Kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Zonguldak Belediyesi limanda program düzenledi. Çeşitli etkinliklerle beraber konser ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı programda, Kilimli Gençlik Merkezi’nde çalışmalarını yürüten engelli oyunculardan oluşan ‘Özel Oyuncular Tiyatrosu' da sahne aldı. 11 kişilik ekip, ‘Rüya Küre’ isimli oyunu sergileyerek çocukları eğlendirdi.

        Tiyatro grubunun yönetmeni Nuray Dibek, “Bugün hem çocuklar eğlendi, hem de ekibim. 11 kişilik bir ekiptik. 5 yıldır Kilimli Gençlik Merkezi himayesinde birçok oyun sergiledik. Bugün de belediye ve Zonguldak Tiyatro Platformu'nun ortaklaşa hazırladığı eğlence organizasyon edildi. Dahil olmaktan mutluyuz, çocukları da mutlu ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

        7 yıldır sahne alan fiziksel engelli Sedat Kadam (56), “Bugün çok heyecanlandım. 7 yıldır oynuyorum ama bu heyecan daha farklı çocukları eğlendirdiğimiz için. Bu işi yaparken de halk yapmamızı istedi. Topluma faydalı olabildiysem ne mutlu bana” diye konuştu.

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