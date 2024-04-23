Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 ocakta, 6 ton kömür, 40 metre ray, vinç ve vagon ele geçirildi.
Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.
Ele geçirilen malzemeler, maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, kömür ise İlçe Özel İdare ekiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.