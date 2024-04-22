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        Zonguldak'ta "1. Uluslararası Çalgı Yapım Çalıştayı ve Sergisi" başladı

        Zonguldak'ta, çalgı yapımcılığının gelişimi ve hedeflenen üst standartlara ulaşabilmesi için düzenlenen "1. Uluslararası Çalgı Yapım Çalıştayı ve Sergisi" etkinliğinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:29 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:29
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        Zonguldak'ta "1. Uluslararası Çalgı Yapım Çalıştayı ve Sergisi" başladı
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        Zonguldak'ta, çalgı yapımcılığının gelişimi ve hedeflenen üst standartlara ulaşabilmesi için düzenlenen "1. Uluslararası Çalgı Yapım Çalıştayı ve Sergisi" etkinliğinin açılışı yapıldı.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışı, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve katılımcıların, yaylı çalgıların yer aldığı serginin kurdelesini kesmesiyle gerçekleştirildi.

        Zonguldak BEÜ Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Cem Dertsiz, gazetecilere, çalgı yapımcılığının bütün dünyada kabul gören bir meslek olduğunu söyledi.

        Bu tür etkinliklerin mesleğin farkındalığının artırılmasını sağladığını belirten Dertsiz, bu mesleği yaygınlaştırdıkları zaman dışa bağımlılığın azalacağını düşündüklerini ifade etti.

        Dertsiz, yabancı katılımcıların dünyaca ünlü önemli isimler olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizdeki çalgı yapım çalışmalarında özellikle son 10 yıldır etkinliklerimiz giderek kuvvetleniyor. Onlar da olumlu ve kuvvetli olarak bu çalışmaları görüyorlar." dedi.

        Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarımı-Yapımı Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Murat Ufuk Güler, Osmanlı döneminden beri çalgı yapımının devlet tarafından desteklendiğine değinerek, "Bugün de üniversiteler aracılığıyla bu destek sürüyor." ifadesini kullandı.

        Bu işi geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Güler, "Bazı bilgi eksikliklerimiz var, onları kapatmak için yurt dışından davet ettiğimiz isimlerle bir şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Bu tür etkinliklerin hem şehre hem de ülkemizdeki müzik kültürüne katkısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Fransız çalgı yapım ustası Dominique Nicosia da pozitif bir ortamın oluştuğunu ve hoş bir sergi yapıldığını kaydetti.

        Dünyaca ünlü çalgı yapım ustaları Fransız Nicosia ve Nicolas Gilles ile Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden yay yapımcısı Dr. Murat Ufuk Güler'in katılımcılara eğitim vereceği çalıştayda, yaylı çalgı yapımcılığının detaylarına ilişkin sunumlar ile uygulamalar gerçekleştirilecek.

        Oturum, sunum ve uygulamaların yarın başlayacağı çalıştay, 26 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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