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        Zonguldak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:26 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:26
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        Zonguldak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bartın'dan Zonguldak istikametine seyreden Muhammet Yazıcı (20) yönetimindeki 67 YC 656 plakalı otomobil, Organize Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yazıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yazıcı'nın cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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