Zonguldak'ta, tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı

SinanKABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Barış K., tartışıp kavga ettiği İrfan Ç. (35) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. İrfan Ç. ile Barış K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada İrfan Ç., tabancası ile Barış K.'ya ateş ederken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Barış K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.