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        Jandarma üniforması ile sözde GBT sorgusu yapan genç kadın, sözleşmeli öğretmen çıktı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde jandarma üniforması giyerek kafelerde oturanlara Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptığı iddia edilen genç kadın, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:57 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:00
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        Jandarma üniforması ile sözde GBT sorgusu yapan genç kadın, sözleşmeli öğretmen çıktı
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde jandarma üniforması giyerek kafelerde oturanlara Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptığı iddia edilen genç kadın, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sözleşmeli öğretmen olduğu öğrenilen M.K.'nın (24) ifadesinde "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" dedi. M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Ereğli'de jandarma üniforması ile Müftü Mahallesi, Meydanbaşı Caddesindeki iş yerlerine giren M.K., vatandaşlara GBT uygulaması yaptığını söyleyip, kimliklerini kontrol etti. Genç kadın daha sonra Uzunkum Caddesine inerek bu kez de kafelerde oturan gençlere GBT yapacağını söyleyerek, aynı uygulamayı burada da sürdürdü. Kadının hareketlerinden şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, GBT sorgulaması yapan M.K.'dan askeri kimliğini istedi. Üzerinde askeri kimlik bulunmayan M.K.'nın GBT sorgusunda sözleşmeli öğretmen olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. 

        M.K., polis ekibi tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Genç kadının emniyetteki ifadesinde "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" dediği öğrenildi. M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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