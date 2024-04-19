Zonguldak'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 48 yıl 3 ay hapis talebi

Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kuaför dükkanı sahibinin 48 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, kadın kuaföründe çıraklık eğitimi gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kuaför dükkanı sahibi H.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

H.E. hakkında hazırlanan ve Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadelerine yer verilen mağdur, Ağustos 2023'ten beri yanında staj yaptığı H.E'nin sözlü ve mesaj yoluyla başlayan tacizlerinin dokunmaya, kendisini kısıtlamaya ve kıskanmaya dönüştüğünü ileri sürdü.

Sanık H.E'nin herkesi dükkandan gönderdikten sonra kıyafetlerini çıkartmaya zorladığını ancak buna izin vermediğini, daha sonra da kendisini sıkıştırınca uzak durması için bıçak çektiğini belirten mağdur, sanığın dediklerini yapmayınca bağırdığını ve kendisini darbettiğini savundu. Mağdur, H.E'nin kendisini iş yerine kilitlediğini anlatarak, kendisinin ise kapıyı yedek anahtarla açıp yaşadıklarını öğretmenine anlattığını kaydetti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık H.E. ise işletmede huzursuzluk çıkardığını iddia ettiği çalışanının, buna devam etmesi halinde işten çıkaracağını söylemesi ve maaş haricinde para vermeyi kesmesi nedeniyle kendisine iftira attığını öne sürdü.