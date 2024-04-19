Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 48 yıl 3 ay hapis talebi

        Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kuaför dükkanı sahibinin 48 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 48 yıl 3 ay hapis talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kuaför dükkanı sahibinin 48 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, kadın kuaföründe çıraklık eğitimi gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kuaför dükkanı sahibi H.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        H.E. hakkında hazırlanan ve Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadelerine yer verilen mağdur, Ağustos 2023'ten beri yanında staj yaptığı H.E'nin sözlü ve mesaj yoluyla başlayan tacizlerinin dokunmaya, kendisini kısıtlamaya ve kıskanmaya dönüştüğünü ileri sürdü.

        Sanık H.E'nin herkesi dükkandan gönderdikten sonra kıyafetlerini çıkartmaya zorladığını ancak buna izin vermediğini, daha sonra da kendisini sıkıştırınca uzak durması için bıçak çektiğini belirten mağdur, sanığın dediklerini yapmayınca bağırdığını ve kendisini darbettiğini savundu. Mağdur, H.E'nin kendisini iş yerine kilitlediğini anlatarak, kendisinin ise kapıyı yedek anahtarla açıp yaşadıklarını öğretmenine anlattığını kaydetti.

        Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık H.E. ise işletmede huzursuzluk çıkardığını iddia ettiği çalışanının, buna devam etmesi halinde işten çıkaracağını söylemesi ve maaş haricinde para vermeyi kesmesi nedeniyle kendisine iftira attığını öne sürdü.

        Mağdurun yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu aktarılan adli muayene raporunda ise olay tarihinde tadilat nedeniyle iş yerinde güvenlik kamerası bulunmadığı, sonrasında takıldığı ancak sistemin, tutanak tutulduğunda kayıt yapmadığı, işletme çevresinde iş yerini gösteren güvenlik kamerasına da rastlanılmadığı bildirildi.

        Raporda, şüphelinin telefonundaki incelemelerde herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı, WhatsApp uygulamasının öncesinde kullanıldığı ancak mevcut durumda cihazda bulunmadığı için incelenemediği, Instagram uygulamasının yüklü olduğu ancak çıkış yapılması nedeniyle inceleme yapılamadığı, başkaca bir sosyal medya uygulamasının da bulunmadığı ifade edildi.

        İddianamede, tutuklu sanık H.E'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 33 yıl 9 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 10 yıl ve "çocuğa karşı cinsel taciz"den 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

        Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Zonguldak'ta kadın kuaföründe çıraklık eğitimi alan 14 yaşındaki kız çocuğunun işletme sahibi H.E'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine ailesi şikayetçi olmuş, çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınan zanlı, 31 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        İklim değişikliği dünya ekonomisine ciddi zarar verecek
        İklim değişikliği dünya ekonomisine ciddi zarar verecek
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Yeniden yoğun bakımda
        Yeniden yoğun bakımda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor

        Benzer Haberler

        Çırak kız çocuğuna istismar sanığı kadın kuaförüne 78 yıla kadar hapis iste...
        Çırak kız çocuğuna istismar sanığı kadın kuaförüne 78 yıla kadar hapis iste...
        Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı, 'hastam var' diyerek gitti
        Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı, 'hastam var' diyerek gitti
        Cesedi yakılan Afgan madencinin sol böbreğine ne oldu
        Cesedi yakılan Afgan madencinin sol böbreğine ne oldu
        Zonguldak'ta otizmli bireyler ve aileleri tiyatroyla sahneye renk katıyor
        Zonguldak'ta otizmli bireyler ve aileleri tiyatroyla sahneye renk katıyor
        Zonguldak'ta balıkçılar, sezonda umduğunu bulamadı
        Zonguldak'ta balıkçılar, sezonda umduğunu bulamadı
        Zonguldak ve Sakarya'da Turizm Haftası kutlandı
        Zonguldak ve Sakarya'da Turizm Haftası kutlandı