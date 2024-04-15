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        Zonguldak ve Sakarya'da Turizm Haftası kutlandı

        Zonguldak ve Sakarya'da "Turizm Haftası" kutlama programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:14 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:14
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        Zonguldak ve Sakarya'da Turizm Haftası kutlandı
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        Zonguldak ve Sakarya'da "Turizm Haftası" kutlama programları düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun'un Zonguldak Valiliği binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Dursun, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük ekonomik faaliyetlerinden biri olan turizmden ülkenin azami fayda sağlamasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

        Turizmin ekonomik boyutlarıyla olduğu kadar sosyal kültürel nitelikleriyle de insanlar ve ülkeler arasındaki dostluk ve sevgi bağının pekişmesini sağladığını anlatan Dursun, "Uluslararası pazarda bir Türkiye markası yaratma amacıyla etkili çalışmalar yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm politikalarında 'Türkiye Turizm' stratejisi çerçevesinde sürdürmektedir." dedi.

        Halk oyunları gösterisinin ardından protokol üyeleri fotoğraf sergisini gezdi.

        Zonguldak'tan Kozlu ilçesine bisiklet turunun yanı sıra kutlamalar çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edecek.

        - Sakarya

        Sakarya'da da Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda program düzenlendi.

        Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, 2024 turizm sezonunun her yanı tarih kokan, farklı kültürlerle tam anlamıyla mozaiği andıran ve doğanın her türlü nimetini bünyesinde barındıran Sakarya'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

        Karadeniz, Sakarya'nın tarım ve sanayi dışında aynı zamanda turizm şehri olduğunu vurgulayarak, "Nehirlerimizden göllerimize, denizimizden ormanlarımıza, yaylalarımızdan jeotermal kaynaklarımıza, longozumuzdan nehir ve derelerine kadar çok büyük potansiyele sahibiz. Bu potansiyelin harekete geçmesi ve korunabilmesi için ilimizdeki tüm paydaşlara, her bir işletmeye ve dahası her bir vatandaşımıza düşen önemli görevler olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

        Merkezi yönetim olarak kentin tüm imkanlarını, kabiliyetlerini değerlendirmek için önemli çalışmalar yapma gayretinde olduklarını belirten Karadeniz, başarılı olabilmek için yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve işletmelerle daha fazla işbirliği içinde olunması gerektiğini vurguladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar da ülkenin cazibe merkezlerinden biri olan kentin turizm potansiyelinin daha da geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        Geçen yıl 63 bin 193'ü yabancı 588 bin turistin kenti ziyaret ettiğini aktaran Acar, "Konaklama rakamlarına yansıması ilk kez 1 milyonun üzerinde, 1 milyon 90 bin 553 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, kentin tarihi ve turistik alanlarını yabancı dillerle katılımcılara anlattı. Etkinlikte folklor gösterisi yapıldı, kentin tarihi ve turistik yerlerinin fotoğraflandığı sergi gezildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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