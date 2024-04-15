Zonguldak ve Sakarya'da Turizm Haftası kutlandı

Zonguldak ve Sakarya'da "Turizm Haftası" kutlama programları düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun'un Zonguldak Valiliği binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Dursun, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük ekonomik faaliyetlerinden biri olan turizmden ülkenin azami fayda sağlamasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Turizmin ekonomik boyutlarıyla olduğu kadar sosyal kültürel nitelikleriyle de insanlar ve ülkeler arasındaki dostluk ve sevgi bağının pekişmesini sağladığını anlatan Dursun, "Uluslararası pazarda bir Türkiye markası yaratma amacıyla etkili çalışmalar yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm politikalarında 'Türkiye Turizm' stratejisi çerçevesinde sürdürmektedir." dedi.

Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, 2024 turizm sezonunun her yanı tarih kokan, farklı kültürlerle tam anlamıyla mozaiği andıran ve doğanın her türlü nimetini bünyesinde barındıran Sakarya'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Karadeniz, Sakarya'nın tarım ve sanayi dışında aynı zamanda turizm şehri olduğunu vurgulayarak, "Nehirlerimizden göllerimize, denizimizden ormanlarımıza, yaylalarımızdan jeotermal kaynaklarımıza, longozumuzdan nehir ve derelerine kadar çok büyük potansiyele sahibiz. Bu potansiyelin harekete geçmesi ve korunabilmesi için ilimizdeki tüm paydaşlara, her bir işletmeye ve dahası her bir vatandaşımıza düşen önemli görevler olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Merkezi yönetim olarak kentin tüm imkanlarını, kabiliyetlerini değerlendirmek için önemli çalışmalar yapma gayretinde olduklarını belirten Karadeniz, başarılı olabilmek için yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve işletmelerle daha fazla işbirliği içinde olunması gerektiğini vurguladı.