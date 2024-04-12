Trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralı (2)

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bu sabah trafo binasına çarpan 34 E 5766 plakalı otomobilin sürücüsü Emirhan Çelik'in hayatını kaybedip arkadaşı Alihan Ö.'nün yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaymaya başlayan otomobilin trafoya çarpıp yola geri döndüğü görülüyor.

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