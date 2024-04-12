Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralı (2)

        KAZAANI GÜVENLİK KAMERASINDAZonguldak'ın Alaplı ilçesinde bu sabah trafo binasına çarpan 34 E 5766 plakalı otomobilin sürücüsü Emirhan Çelik'in hayatını kaybedip arkadaşı Alihan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:57 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAZAANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bu sabah trafo binasına çarpan 34 E 5766 plakalı otomobilin sürücüsü Emirhan Çelik'in hayatını kaybedip arkadaşı Alihan Ö.'nün yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaymaya başlayan otomobilin trafoya çarpıp yola geri döndüğü görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!

        Benzer Haberler

        Tahta kaşıkla cinsel saldırı ve işkencede 'ölüm' tehdidi
        Tahta kaşıkla cinsel saldırı ve işkencede 'ölüm' tehdidi
        Trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralı
        Trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralı
        Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta lise öğrencileri balık kılçığından sudaki cıva iyonlarını tesp...
        Zonguldak'ta lise öğrencileri balık kılçığından sudaki cıva iyonlarını tesp...
        Liseliler, balık kılçığından sudaki cıva iyonlarını tespit eden kit gelişti...
        Liseliler, balık kılçığından sudaki cıva iyonlarını tespit eden kit gelişti...
        Zonguldak'ta bayram trafiğine yönelik dron destekli denetim yapıldı
        Zonguldak'ta bayram trafiğine yönelik dron destekli denetim yapıldı