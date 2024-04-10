Zonguldak'ta bayram trafiğine yönelik dron destekli denetim yapıldı

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde artan trafik yoğunluğuna karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Milli Egemenlik Caddesi Emniyet Kavşağı'nda dron denetimi yapan ekipler, 12 aracı kontrol etti.

Ekipler, 5 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 2 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 2 sürücüye muayene yaptırmamak, bir sürücüye psikoteknik olmaması, bir sürücüye sigorta yaptırmamak, bir sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten dolayı toplam 18 bin 981 lira idari para cezası kesti.