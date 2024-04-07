Zonguldak'ta horoz dövüştürüp kumar oynayan 41 kişiye 673 bin 500 lira ceza

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüştürüp kumar oynadıkları tespit edilen 41 kişiye toplam 673 bin 500 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Perşembe beldesinde bir binada horoz dövüştürüldüğünün tespiti üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda horoz dövüşünü organize eden 2 kişi ve site güvenlik personeli, horozu bulunan 17 kişi ile kumar oynadığı belirlenen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan gelen toplam 41 kişi yakalandı.