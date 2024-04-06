Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler anıldı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu yaşamını yitiren 15 kişiyi anmak için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu yaşamını yitiren 15 kişiyi anmak için tören düzenlendi.

        Filyos Çayı kenarında gerçekleştirilen törende, olayda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Tören sonunda hayatını kaybedenler için Filyos Çayı'na protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

        Olayda yeğenini kaybeden 66 yaşındaki Hatice Verim, gazetecilere, kaybettikleri canların unutulmadığını, her yıl anma programına katıldığını söyledi. Verim, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Törene, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz'in yanı sıra ilçe protokolü ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

        Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmıştı. Çaya düşen otomobildeki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı. Arama çalışmaları sonucu farklı zamanlarda 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında dronlu denetim yapıldı
        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında dronlu denetim yapıldı
        Zonguldak'ta vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi
        Zonguldak'ta vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi
        Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta limandaki teknelerden yolunu bulamayan yunus yavrusu ekiplerce...
        Zonguldak'ta limandaki teknelerden yolunu bulamayan yunus yavrusu ekiplerce...
        Madenci, 700 liralık kaçak akım rölesi olmadığı için ölmüş
        Madenci, 700 liralık kaçak akım rölesi olmadığı için ölmüş
        Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı ev zarar gördü
        Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı ev zarar gördü