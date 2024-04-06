Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler anıldı

Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmıştı. Çaya düşen otomobildeki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı. Arama çalışmaları sonucu farklı zamanlarda 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.

Törene, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz'in yanı sıra ilçe protokolü ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Tören sonunda hayatını kaybedenler için Filyos Çayı'na protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

Filyos Çayı kenarında gerçekleştirilen törende, olayda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu yaşamını yitiren 15 kişiyi anmak için tören düzenlendi.

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