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        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında dronlu denetim yapıldı

        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:11 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:11
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        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında dronlu denetim yapıldı
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        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan trafik yoğunluğuna karşı denetimlerini sıklaştırdı.

        Milli Egemenlik Caddesi Terminal Kavşağında dronla denetim yapan ekipler, 14 aracı kontrol etti.

        Ekipler, 4 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, bir sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve bir sürücüye de muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan toplam 20 bin 507 lira idari para cezası kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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