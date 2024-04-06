Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında dronlu denetim yapıldı

Ekipler, 4 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, bir sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve bir sürücüye de muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan toplam 20 bin 507 lira idari para cezası kesti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.