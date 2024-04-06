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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 140'ıncı gününde

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları 140'ıncı gününde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:26
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 140'ıncı gününde
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları 140'ıncı gününde devam etti.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı Erdemir ve Karadeniz Ereğli Limanı yoğunlukta olmak üzere liman içi ve dışı ile sahil şeridinde sürdürdü. Dalgıçlar da Erdemir Limanı'nda dalış gerçekleştirdi.

        Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de diğer bir aşamaya geçti.

        Bir süredir enkaz çalışmalarını yürüten gemi, 2 gün önce ilçeden ayrıldı.

        Geminin battığı yere gelen kurtarma gemisi, vinç yardımıyla gemiyi çıkartıp platforma alabilmek için çalışmalarına başladı.

        Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin sökümü de devam ediyor. İkiye bölünen geminin bir bölümü tamamen kaldırıldı.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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