Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 140'ıncı gününde

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları 140'ıncı gününde devam etti.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı Erdemir ve Karadeniz Ereğli Limanı yoğunlukta olmak üzere liman içi ve dışı ile sahil şeridinde sürdürdü. Dalgıçlar da Erdemir Limanı'nda dalış gerçekleştirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de diğer bir aşamaya geçti.