Zonguldak'ta köprü faciasında ölenler, 12'nci yılında anıldı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde köprünün çökmesi sonucu Filyos Çayı'na düşüp yaşamını yitiren 15 kişi, facianın 12'nci yıl dönümünde anıldı.

İlçe girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümü, 6 Nisan 2012'de çöktü. Bu sırada köprüden geçen 4 kişi ile içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, Filyos Çayı'na düştü. Dönemin Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedeni bulundu. Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi Sezgin Gülşen (21), Kadın Saraç (49), Tahir Özkara (66) ve Necati Azaklıoğlu’nun (59) cesedine ise ulaşılamadı.